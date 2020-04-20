شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الإسكندرية تتقدم في ١٨ برنامجاً وتخصصاً على مستوى الجامعات العربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، أن تصنيف U.S.News، الأمريكي القائم على أداء الجامعات وسمعتها، في مجال البحوث الأكاديمية، وبالتالي إتاحة الفرصة أمام الطلاب للمقارنة بين أكثر من 120 مؤسسة تعليمية في 18 دولة عربية، حقق تميز للجامعة في 18 برنامج، وتخصص من 24 تخصص، يتم تقيمهم على مستوى جامعات المنطقة العربية، منهم 11 تخصص في جامعة الإسكندرية، شغلوا مرتبة أفضل 10 جامعات عربية.

وأضاف «الكردي» أن البرامج الفائزة بالترتيب في الطب البيطري، وعلوم الصيدلة، والتمريض، والكيمياء، والعلوم الزراعية والبيولوجية، وطب الأسنان، وعلوم البيئة، وعلم المناعة وعلم الأحياء الدقيقة، والهندسة، والهندسة الكيميائية، والطب، فيما جاء السبعة تخصصات الأخرى للجامعة في المرتبة، حتى أعلى عشرين جامعة، وهم بالترتيب: الكيمياء الحيوية، وعلم الوراثة والبيولوجية الجزيئية، وعلوم المواد، وعلوم الحاسب الآلي، وعلم الفيزياء، وعلم الرياضيات، وعلوم الأرض والكواكب، والطاقة.

وأشار رئيس جامعة الإسكندرية، إلى أن مؤشرات هذا التصنيف يعتمد على 10 معايير، أهمهم النشر الدولي في المجلات المفهرسة عالمياً ونصيبها 30% من إجمالي الدرجة، والاستشهادات بنسبة 20%، ومستوى الاستشهادات بالمقارنة مع دول العالم في التخصص بنسبة 10% وغيرهم من معايير. وهنأ رئيس الجامعة، كلية الطب البيطري، التي شغلت المرتبة الثانية، وكلية الصيدلة التي جاءت في المرتبة الرابعة، على جامعات الدول العربية.