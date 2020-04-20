شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية: تخصيص 47 مليار ريال إضافية لقطاع الصحة لمواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح وزير الصحة السعودي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، بأن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده قد خصصا مبالغ إضافية لقطاع الصحة وصلت إلى 47 مليار ريال، مؤكداً أنهما لايتوانيان أبداً في تقديم كل الدعم لكل ما يسهم في صحة وسلامة المواطن، وهي أولوية قصوى لديهما.

ولفت النظر، خلال كلمة له اليوم، إلى ما قدمته المملكة من مبلغ وصل إلى 500 مليون دولار أمريكي لتمويل الجهود الدولية للتصدي لجائحة فيروس كورونا.

وقال: «المؤشرات الإيجابية والمشجعة للمسوحات النشطة داخل الأحياء للوصول للأشخاص في منازلهم في وقت مبكر انعكست على زيادة عدد حالات الإصابات التي لا تستدعي المكوث في المستشفى، حيث لاحظ الجميع زيادة في أعداد المصابين بكورونا وذلك بسبب المسح النشط الذي يستهدف المناطق التي فيها زيادة في عدد الحالات حتى يتم تقصي الحالات واكتشافها للسيطرة عليها».

وأوضح الربيعة أن شهر رمضان تكثر فيه الأنشطة الاجتماعية، معرباً عن أمله بأن يكون هذا الشهر في هذا العام مختلفاً، جراء الالتزام بالاحترازات والتباعد الاجتماعي، مشيراً إلى وجوب تطبيق التباعد الاجتماعي للوقاية من الفيروس«.

وأفاد بأن وزراء الصحة في مجموعة العشرين بحثوا صياغة خطة مشتركة لمواجهة وباء فيروس كورونا، وأفضل الممارسات التي شاركتها الدول الأعضاء والحلول الابتكارية الفعالة التي قدمتها للتصدي لهذا المرض.

وثمن وزير الصحة الجهود التي تبذلها قطاعات الدولة كافة بدعم واهتمام ومتابعة من القيادة الحكيمة للتصدي لفيروس كورونا، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

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