شكرا لقرائتكم خبر عن أول تصريح لزوجة الشهيد اللواح بعد خروجها من مستشفى العزل الصحي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
كشفت زوجة الدكتور أحمد اللواح، أول شهيد من الجيش الأبيض بفيروس كورونا، إنها أصيب بالعدوى من زوجها، ولكنها كانت تشعر بأعراض أخف حدة منه، لافتة إلى أن زوجها كان يتواصل مع الأطباء وقرر أن يعزل نفسه في المنزل، وكان حالته ساءت.
وأضافت، خلال لقاء خاص بعد خروجها من العزل الصحي ببرنامج "أخبار ten" المذاع عبر فضائية "ten"، مساء الإثنين، أنها تشعر بالفخر تجاه التكريم الذي حصل عليه زوجه، متابعا: "أحنا متزوجين من 32 سنة، ومشفتش منه غير كل خير.. فهو إنسان مخلص وتقي"، لافتة إلى أنها غادرت مستشفى العزل الصحي، بعد تحسن حالتها.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
Advertisements
3,333
-
تعافي
821
-
وفيات
250
كانت هذه تفاصيل خبر أول تصريح لزوجة الشهيد اللواح بعد خروجها من مستشفى العزل الصحي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.