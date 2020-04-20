شكرا لقرائتكم خبر عن أول تصريح لزوجة الشهيد اللواح بعد خروجها من مستشفى العزل الصحي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت زوجة الدكتور أحمد اللواح، أول شهيد من الجيش الأبيض بفيروس كورونا، إنها أصيب بالعدوى من زوجها، ولكنها كانت تشعر بأعراض أخف حدة منه، لافتة إلى أن زوجها كان يتواصل مع الأطباء وقرر أن يعزل نفسه في المنزل، وكان حالته ساءت.

وأضافت، خلال لقاء خاص بعد خروجها من العزل الصحي ببرنامج "أخبار ten" المذاع عبر فضائية "ten"، مساء الإثنين، أنها تشعر بالفخر تجاه التكريم الذي حصل عليه زوجه، متابعا: "أحنا متزوجين من 32 سنة، ومشفتش منه غير كل خير.. فهو إنسان مخلص وتقي"، لافتة إلى أنها غادرت مستشفى العزل الصحي، بعد تحسن حالتها.