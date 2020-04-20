شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع طارئ بجامعة طنطا لبحث نظام امتحانات الفصل الثاني الثلاثاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور الرفاعي مبارك، نائب رئيس جامعة طنطا لشؤون التعليم والطلاب، عقد اجتماع طارئ لمجلس التعليم والطلاب، غداً عبر «الفيديو كونفرانس»، لمناقشة الموضوعات التي تتعلق باستكمال الدراسة وتحديد نظام الامتحانات بالفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2019/2020 في إطار تطورات الوضع العالمي لانتشار فيروس كورونا المستجد، وطبقاً لما أعلنه المجلس الأعلى للجامعات الذي عقد يوم السبت الماضي الموافق 18/4/2020.

وأكد الدكتور الرفاعي مبارك، على استمرار الجامعة في بث المحاضرات للكترونيا والتواصل الالكتروني بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بكافة الطرق والوسائل المتاحة، وأن المجلس سيناقش كافة البدائل المتاحة لإتمام المناهج في ضوء اختلاف طبيعة ونظام الدراسة وأسلوب إجراء الامتحانات في الكليات المختلفة، وسيتم الإعلان عن كافة الإجراءات التنفيذية الخاصة بكل كلية على حدى فور عرضها بمجلس الجامعة.