شكرا لقرائتكم خبر عن «النقل» تصدر إحصائية بشأن ركاب «القطارات» و«المترو» يوم الأحد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار كشفت إحصائية رسمية لوزارة النقل، أن عدد ركاب مترو الأنفاق، والسكة الحديد أمس الأحد، بلغ مليون و٤٤ ألف راكب. وأشارت الإحصائية أن ركاب مترو الأنفاق بلغ ٧٣٥ ألف راكب، حيث جاء الخط الأول حلوان/ المرج في الترتيب الأول بـ ٤٥٣ ألف راكب، وجاء الخط الثاني شبرا الخيمة/ المنيب بعدد ٢٦٥ ألف راكبا، أما الخط الثالث بلغ عدد الركاب خلاله نحو ١٦ ألف راكب. في الوقت الذي بلغ عدد ركاب السكة الحديد نحو ٣٠٩ ألف راكب، تم نقلهم من ٧٠٧ رحلة. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 3,333

تعافي 821

وفيات 250

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