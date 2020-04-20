شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل صحة الغربية: الطاقم الطبي لجامعة طنطا يستحق الشكر لإنقاذهم مصابي كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعرب الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، عن بالغ شكره وتقديره إلى الدكتور مجدي سبع، رئيس جامعة طنطا، والدكتور أحمد غنيم، عميد كلية الطب عن الدور الذي قام به الطاقم الطبي لجامعة طنطا في مواجهة فيروس كورونا وحسن تعاونهم والعمل بروح الفريق الواحد مما ساهم ذلك في إعطاء صورة إيجابية عن الحجر الصحي بكفر الزيات خلال الفترة الأولى لهم.

كما أكد الدكتور عبدالناصر أن مكافحة انتشار فيروس كورونا تعد قضية أساسية على مستوى العالم، مما يستدعي التكاتف والوعي الجماعي لتحقيق أعلى معدلات التنسيق بين الأجهزة المعنية بالدولة، وكذا المواطنين، في إدارة هذه الأزمة، مشيرا إلى أن مستشفيات وزارة الصحة بالغربية على ااستعداد تام لاستقبال مصابين فيروس كورونا المستجد لمحاربة هذا الوباء إيمانا منا بالواجب الوطني تجاه الدولة، وأن أطباء المحافظة نجحوا في إنقاذ عشرات المصابين بالكرونا وهذا واجبهم ونقدم لهم خالص الشكر لما بذلوه من مجهود كبير.