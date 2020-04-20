شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل صحة الشرقية يتابع تنفيذ الإجراءات الاحترازية بمصانع العاشر لمواجهة فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الإثنين، بالمرور على الشركات والمصانع بمدينة العاشر من رمضان، في يوم عطلة أعياد الربيع، رافقه الدكتور خالد فوزي، وكيل المديرية، ومدير عام الطب الوقائي، ولجنة من مديرية الشؤون الصحية، والإدارة الصحية بالعاشر من رمضان، لمتابعة تنفيذ الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية بالمصانع، لعدم إنتشار الوباء في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة، ونظراً لما تمثله مدينة العاشر من رمضان من قوة إنتاجية هائلة لوجود أكثر من ٢٥٠٠ مصنع، وما تحتويه لأكثر من ٣٥٠ ألف عامل، هذا بخلاف أكثر من ٦٠٠ ألف مواطن مقيم بالمدينة.

وأكد وكيل الوزارة على مديري المصانع، ومديري الجودة، ارتداء العاملين للواقيات الشخصية، وتوافر المستلزمات الوقائية من المطهرات والمنظفات، وغيرها، ومتابعة خط سير وتحركات العاملين بداية من دخولهم من أبواب المصانع، مروراً بخطوط الإنتاج، وأماكن الاستراحات، وأماكن تغيير الملابس، وكافة خطوط سير العاملين داخل المصانع، والمسافات المتاحة بين كل عامل وآخر، والتطهير اليومي لأماكن العمل.

وتبين خلال المرور عدم التزام بعض المصانع بهذه الإجراءات الاحترازية، والتي تحتوي على عدد كبير من العاملين، مما يعرض صحة المواطنين للخطر، وشدد وكيل الوزارة على عدم صعود العاملين للباصات إلا بعد ارتدائهم للواقيات الشخصية من الماسكات، والجوانتي، مشدداً أيضاً على عدم دخول وخروج العاملين للمصانع إلا بعد التأكد من ارتداء الواقيات الشخصية، للحفاظ على صحة وسلامة العاملين، والقوي المنظمة، والطاقة الإنتاجية للمصانع.

وفي نهاية الجولة تفقد وكيل الوزارة المركز الطبي الأول بالعاشر من رمضان، لمتابعة انتظام سير العمل، وعقد إجتماع مع وكيل المديرية ومديرة الإدارة الصحية بالعاشر لمناقشة خطة العمل، ووجه بالمتابعة المكثفة لتنفيذ الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية بكافة مصانع مدينة العاشر من رمضان.