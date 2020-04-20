شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس فريق بـ«حجر كفر الدوار»: 20 حالة تحولت إلى سلبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد شاهين، مدير إدارة الأمراض الصدرية بمحافظة البحيرة، ورئيس فريق الأمراض الصدرية بمستشفى كفر الدوار العام «الشاملة»، المخصصة للحجر الصحي، إن 20 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد بالمستشفى أظهرت نتائج تحاليل المسحات لهم أنها سلبية.

وأوضح «شاهين» أن 35 حالة دخلت المستشفى يوم مساء يوم الخميس الماضى، في أول يوم عمل للمستشفى، وتم إجراء المسحات لهم، وأظهرت نتائج الفحص سلبية 20 حالة منهم، ومعتبرًا أن ذلك مؤشر جيد.

وأضاف أنه سيتم إعادة إجراء المسحات مرة أخرى بعد يومين لتلك الحالات السلبية للتأكد من شفائهم قبل الخروج من المستشفى، مشيرًا إلى عدد الحالات التي استقبلتها المستشفى بعد 4 أيام من بدء العمل بلغت 126 حالة من المصابين بفيروس كورونا، 95% منهم بحالة صحية جيدة.