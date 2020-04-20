شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة أستاذ بجامعة المنيا داخل مستشفى العزل بملوي متأثرًا بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار توفي الدكتور «ع .ع» المدرس بكلية دار العلوم بجامعة المنيا، الاثنين، بمستشفى العزل في ملوي بالمنيا، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد. وقالت مصادر طبية إن المتوفى احتُجز داخل مستشفى العزل منذ 5 أيام إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، إلا أنه توفي اليوم، ولم يتحدد بعد موعد تشييع الجثمان، ونعت صفحات كليات جامعة المنيا الفقيد الشاب. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 3,333

تعافي 821

وفيات 250

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