شكرا لقرائتكم خبر عن هل نفتح الأسواق أم نبقى على الإغلاق؟.. غدا بـ"الخليج 365" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنشر الخليج 365 في عدده الصادر غدا الثلاثاء، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية أبرزها اشتباك للجريدة مع الداعين لفتح وغلق الأسواق بسبب فيروس كورونا.

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«الخليج 365» مع السؤال الأكثر جدلا حول العالم.. الداعون لفتح الأسواق: 1- تشغيل القطاعات الحيوية.. 2 - استعادة القدرات الإنتاجية.. 3- الحفاظ على دخول الأسر.. 4- عدم خسارة الطفرة الاقتصادية.. 5 - المحافظة على النمو

الرافضون لاستئناف العمل: 1 – خطورة الاختلاط.. 2 - الحفاظ على إيجابيات الإجراءات الحكومية.. 3 - استمرار السيطرة على كورونا.. 4 - الدولة تساند المستثمرين.. 5 - عدم الضغط على القطاع الصحى.

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