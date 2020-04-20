شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله حسن متحدثا رسميا باسم وزارة الأوقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، قرارا بتكليف الدكتور عبد الله حسن مساعد الوزير لشئون المتابعة متحدثًا رسميًّا باسم وزارة الأوقاف.

وقالت الوزارة فى بيان اليوم، إن حسن من خريجي البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة (الدفعة الأولى) .

وكان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف إعفاء المتحدث الرسمي للأوقاف من كونه متحدثا باسمها لإدلائه بتصريحات لا تمثل الوزارة دون الرجوع إليها .

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وفى سياق متصل أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بأنه لا مجال على الإطلاق لرفع تعليق إقامة الجمع والجماعات بما في ذلك صلاة التراويح خلال شهر رمضان المبارك ، وأنه لا مجال لفتح المساجد خلال الشهر الكريم مراعاة للمصلحة الشرعية المعتبرة ، التي تجعل من الحفاظ على النفس البشرية منطلقًا أصيلًا في كل ما تتخذه الوزارة من قرارات .

وتابع جمعة فى بيان اليوم أن فكرة إقامة التراويح في المساجد هذا العام غير قائمة لا بمصلين ولا بدون مصلين ، فالساجد. قبل المساجد ، ودفع المفسدة وهي احتمال هلاك الأنفس مقدم على مصلحة الذهاب إلى المسجد ، و قد حُعلت لنا الأرض كلها مسجدا وطهورا ، ومن كان معتادا الذهاب إلى المسجد فحبسه العذر المعتبر شرعًا كُتب له ثواب ذهابه إلى المسجد كاملا غير منقوص وهو ما ينطبق على العذر القائم في ظروفنا الراهنة .