شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة تملك حق التحقيق مع الطالبة حنين حسام فتاة التيك توك بنص القانون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع إعلان جامعة القاهرة فتح تحقيق موسع مع الطالبة حنين حسام فتاة التيك توك والطالبة بكلية الآثار جامعة القاهرة لقيامها بسلوكيات تتنافي مع الآداب العامة والقيم والتقاليد الجامعية، ترددت التساؤلات على السوشيال ميديا حول أحقية جامعة القاهرة فى إجراء تحقيق مع الطالبة.

وفى هذا الإطار ووفقا لنصوص قانون تنظيم الجامعات يرصد "الخليج 365 " النصوص المنظمة لتلك المسألة وتحديد شروط القيد بالجامعات للحصول على درجة الليسانس أو البكالوريس وكذلك شرط استمرار التواجد بالجامعة.

وفى القسم السادس الخاص بتنظيم نظام تأديب الطلاب بقانون تنظيم الجامعات تنص المادة 123 على أن الطلاب المقيدون والمنتسبون والمرخص لهم بتادية امتحان من الخارج والمستمعون خاضعون للنظام النادي السيين فيما بعد.

وتنص المادة 124 على أن يعتبر مخالفة تاديبية كل إخلال بالقوانين واللوائح والتقاليد الجامعة وعلى الأخص : ( 1 ) الأعمال المخلة بنظام الكلية أو المنشات الجامعية ( 2 ) تعطيل الدراسة أو التحريض عليه أو الامتناع المدبر عن حضور الدروس والمحاضرات والأعمال الجامعية الأخرى التي تفضي اللوائح بالمواظبة عليها ( 3 ) كل فعل يتنافى مع الشرف والكرامة او مخل بحسن السير والسلوك داخل الجامعة أو خارجها كل إخلال بنظام امتحان او الهدوء اللازم له وكل نغش في امتحان او شروع فيه ( 5 ) كل إتلاف المنشات والأجهزة أو المواد أو الكتب الجامعية او تبديدها.

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وكان الدكتور محمد عثمان الخشت قرر إحالة الطالبة حنين حسام إلى التحقيق لقيامها بسلوكيات تتنافى مع الآداب العامة، مؤكدا إن الجامعة تلقت العديد من الرسائل حول قيام إحدى الفتيات تدعي انتماءها لجامعة القاهرة، وأثارت مواقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك"، خلال الساعات الماضية وذلك بدعوة الفتيات بفتح الكاميرات وتسجيل فيديوهات غير لائقة مقابل مبالغ مالية.

وأشار الدكتور الخشت، إلي أنه فور تلقي الرسائل تم عمل بحث عن الإسم بين كليات الجامعة، وتبين أنها طالبة باقية للإعادة بالفرقة الثانية بكلية الآثار، مؤكدا علي أنه علي الفور تمت إحالة الطالبة إلي التحقيقات لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.

وشدد رئيس جامعة القاهرة، على أن الجامعة ستتخذ أقصي عقوبة ضد الطالبة والتي قد تصل للفصل النهائي من الجامعة، وذلك لإرتكاب افعال لا تتناسب مع القيم والتقاليد الجامعية، ولا تليق بمكانة طالبة جامعية في جامعة القاهرة.