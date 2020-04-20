شكرا لقرائتكم خبر عن زينة رمضان تهزم كورونا..تعليق الفوانيس بشوارع القاهرة فرحة بالشهر الكريم..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

على الرغم من الأزمة التى سببها فيروس كورونا، ظهرت أجواء شهر رمضان والذى يحل علينا نهاية الأسبوع الجارى، حيث أضفى الأطفال البهجة على الشوارع بتعليقهم الزينة بعدد من شوارع محافظة القاهرة.

ورصد الخليج 365 الأجواء الإجواء الاحتفالية التى تمثلت بتعليق الزينة والفوانيس وشراء البلح والياميش استعدادا للشهر الكريم، كما شهدت ​الشوارع حملات نظافة مكثفة بالتزامن مع تنفيذ اجراءات الوقاية من فيروس كورونا .

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وفى سياق آخر واصلت أجهزة محافظة القاهرة تعقيم الدواوين العامة والمبانى الحكومية، حيث وجه اللواء خالد عبد العال بسرعة العمل على تطهير مقرات المحافظة والمناطق الأربعة والأحياء والمديريات وكذلك الشوارع ، للوقاية من فيروس كورونا فى إطار التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، حرصاً على الصحة العامة للمواطنين .

كان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة قد اتخذ عدة إجراءات تهدف لتوفير بيئة عمل أمنة للموظفين بما يضمن سير العمل بفاعلية منها إلغاء نظام الحضور والانصراف بالبصمة الإلكترونية داخل ديوان عام المحافظة والجهات التابعة ، وتعميم الإجراءات الوقائية الصحية الخاصة بالنظافة والتعقيم والتطهير وإلزام إدارات الديوان العام والأحياء والمديريات التابعة باستخدام البريد الالكترونى فى تبادل المعلومات والبيانات وتقليل تبادل المستندات الورقية على أن يخصص موظف مسئول عن إدارة الصندوق الالكترونى للجهة ليتولى استقبال المكاتبات والمعلومات وعرضها على رئيس الجهة، كما تم وقف تراخيص البناء 6 أشهر وكذلك التعامل فى مراكز خدمة المواطنين، وغلق الحدائق العامة، ورفع حالة الطوارئ بالمحافظة.