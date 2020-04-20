شكرا لقرائتكم خبر عن "التموين" تكشف تفاصيل التنسيق مع شركات تسويق إلكترونية لتوصيل السلع للمنازل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أيمن حسام مساعد وزير التموين للتجارة الداخلية، إنه تم تحرير 72 محضرا لبعض المنتجات غير المطابقة للمواصفات القياسية وجرى اتخاذ الإجراءات بمنتهى القسوة لأن هذا الوقت لا يتحمل العبث بصحة الناس.

وأضاف خلال مداخلة عبر "سكايب" لبرنامج "الحياة اليوم"، على فضائية "الحياة"، مع الإعلامية لبنى عسل، أن لا يوجد أي مشكلات فيما يخص السلع الغذائية وأنها متوفرة، مضيفًا أن هناك أكثر من 1800 سوبر ماركت مشارك في معارض أهلا رمضان وتخفيضات تصل إلى 30%، وهو دليل على الوفرة، مما انعكس على توزيع المواطنين المشتريات خلال الفترة الماضية.

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وأشار إلى أن وزارة التموين أصدرت توجيها لكل سوبر ماركت أن يكون عدد الرواد لا يتجاوز 25% من طاقته الاستيعابية للحفاظ على الصحة العامة، مشيرا إلى أنه تم التعاقد مع أكبر شركتين للتجارة الإلكترونية في مصر، يوفران المنتجات والسلع الأساسية لمنتجات رمضان بتخفيضات تصل إلى 25 % وإيصالها للمنازل عن طريق 1300 مندوب، لتقليل الضغط على المتاجر وتقليل فرص العدوى.

من جانب أخر، تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة فى مديرية التموين بمحافظة الجيزة غدا الثلاثاء إطلاق سيارات مجهزة ومحملة بالسلع الغذائية اللحوم المجمدة والطازجة، والدواجن، وكذلك الرنجة، بجانب متابعة انتظام آليات عمل المخابز لإنتاج الخبر المدعم وذلك في إطار حرص الدولة، ووزارة التموين للتخفيف عن المواطنين.

يأتى ذلك فى إطار توجيهات الدكتور على المصيحلى وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن توفير كافة السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة مقارنة بنفس المنتجات فى الأسواق الأخرى حيث تقوم هالة غريب سيد وكيل مديرية التموين بمحافظة الجيزة، بمتابعة إطلاق السيارات المتنقلة والمحملة بالسلع لطرحها للمواطنين بالأماكن الأكثر تكدساً بالسكان بجانب متابعة عمل اللجان لتكثيف الرقابة على الأسواق.