شكرا لقرائتكم خبر عن عنتيل الدوحة.. مغردون لـ"عبد الله الشريف": فضايحك على كل شكل ولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عنتيل الدوحة، هاشتاج تصدر تريند مصر على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، لفضح الأفعال غير الأخلاقية للناشط الإخوانى عبد الله الشريف، خاصة مع ظهور تسريبات له تكشف تورطه فى محادثات جنسية مع سيدات، وطالب المشاركون عبر الهاشتاج بضرورة ترحيل عبد الله الشريف الملقب بـ"الشيخ ترتر" إلى مصر لمحاسبته، فيما سخر منه البعض الآخر بسبب مظهره الذى يدل على أنه شخص متدين بسبب لحيته الطويلة، بينما أفعاله وتصرفاته بعيده كل البعد عن هذه الهيئة الخادعة.

وسخر محمد إبراهيم، من الإخوانى عبد الله الشريف، وكتب "PURPLE-19"، فيما قال آخر "فضايحك بقت على كل شكل ولون يا خلبوص ومقضيها فى فنادق فايف ستارز كمان"، كما سخر محمود، بقوله "ده شقاوة قديمة ده".









فيما طالب أسامة، بضرورة محاسبة عبد الله الشريف على أفعاله غير الأخلاقية، وقال "يجب ترحيل عبد الله الشريف إلى مصر فى أسرع وقت لينال ما يستحقه"، وأضاف محمد جعفر، "احنا عرفنا علاقة واحدة لعبد الله الشريف.. يا ترى فى كام واحدة اضحك عليها باسم الدين ومحدش عرف عنهم حاجة؟.. أتمنى يكون عندهم الشجاعة ويطلعوا يقولوا وكل الناس هتقف معاهم".









ويشار إلى أنه خلال الأيام الماضية، كان قد تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الإجتماعى تسجيل فيديو للناشط الإخوانى عبد الله الشريف أثناء تورطه فى مغازلة إحدى السيدات عبر الهاتف، حيث يظهر الناشط الاخوانى الهارب فى قطر وهو جالسا فى إحدى السيارات ويتحدث مع سيدة عبر الهاتف، ويظهر من خلال الحديث أنه يسعى الى علاقة غير شرعية معها.

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تجدر الإشارة إلى أن تسريبا صوتيا منسوبا إلى عبد الله الشريف حول نفس المكالمة كان قد انتشر خلال الأسابيع الماضية، لكن الشريف زعم أنه مفبرك ونفى صحته.









كما تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى، قبل أيام أيضًا، فيديو لأحد اليوتيوبر وهو محمد قنديل، الذى استعرض فى فيديو له، فضائح جديدة للإخوانى الهارب عبد الله الشريف، أحد مقدمى البرامج عبر قناة الشرق الإخوانية، والتى كشف فيها عن علاقاته النسائية وحديثه المخل مع عدد ممن يتواصلون معه عبر هاتفه.

واستعرض الفيديو المتداول، محادثة بين الإخوانى الهارب عبد الله الشريف، مع إحدى الفتيات، والذى طلب منها أحاديث مخلة، إضافة إلى أن المحادثة احتوت على محاولات الإخوانى الهارب فى استدراج الفتاه معه فى الحديث الذى أظهره الفيديو، وكشف أيضا ادعاءات وأكاذيب هذا الإخوانى الهارب، وذلك فى تسريبات استعرضها الفيديو ليكشف عن حقيقة هذا المدعى الهارب.



