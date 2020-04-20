شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. 13 ألف مواطن فى كفر جعفر تحت حصار كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد ظهور ١٢ إصابة بين أبناء كفر جعفر في الغربية بفيروس كورونا المستجد، تم وضع جميع اهالى القرية تحت الحجر الصحى لمدة 14 يوما، ويصل عدد أبناء القرية ل13 ألف مواطن وبخلاف قرار حظر التجوال اتخذت المحافظة مجموعة من الإجراءات الاحترازية مثل تطهير وتعقيم القرية بالكامل والتشديد علي المحال التجارية بالغلق في الخامسة مساء .
لتصبح قرية جعفر هي الأكبر عددا من بين القرى الموضوعة تحت الحجر الصحي منذ بداية الأزمة .
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