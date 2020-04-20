شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر اليوم.. الصحة: فحص 1.5 مليون مواطن لمواجهة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر ”الخليج 365” عددًا من الأخبار الهامة خلال الساعات الماضية، في مقدمتها، تأكيد وزارة الصحة والسكان أن مستشفيات الحميات والصدر قدمت الخدمات الطبية والعلاجية لأكثر من 1.5 مليون مواطن من الحالات المرضية التي تتردد على هذه المستشفيات أو المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا المستجد منذ ظهور الفيروس بمصر وحتى الآن بالمجان، وذلك من خلال 81 مستشفى حميات وصدر بمحافظات الجمهورية المختلفة، بمتوسط تردد يومي يزيد عن 25 ألف حالة.

عميد آثار القاهرة: مواجهة الطالبة حنين بالفيديوهات والعقوبة تصل للفصل

قال الدكتور أحمد رجب، عميد كلية الآثار بجامعة القاهرة، إن نتيجة التحقيق مع الطالبة حنين قد تصل إلى الفصل النهائى لو تأكد أن نوايا الطالبة سيئة وأنها تحث الطالبات على الأفعال غير المسئولة ولا تتفق مع القيم والتقاليد الجامعية قد يصل الأمر إلى الفصل، وبالتالى سيتم استدعاء الطالبة إلى التحقيق معها ويتم مواجهتها بكل الفيديوهات وكل ما آثير حوله والوقوف على ردها، وبناء عليه سيكون حكم لجنة التحقيق، الذى يتفق مع حفاظ الجامعة على دورها ورفضها لأى خروج عن السياق الأخلاقى والإطار الإخلاقى الذى تنفذه الجامعة.

صندوق النقد: مصر الوحيدة بين الدول العربية ستحقق نموا اقتصاديا هذا العام

قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، اليوم الاثنين، إن مصر ستكون الاقتصاد الوحيد بين الدول العربية، الذى سيحقق نموا هذا العام، حيث أشار إلى الاقتصاد المصرى سينمو بنسبة 2% فى 2020، جاء ذلك نقلا عن روسيا اليوم.

قصة تطبيق "لايكى" وحنين حسام بعد قرار جامعة القاهرة التحقيق فى فيديوهاتها

هجوم كبير تعرضت له حنين حسام الطالبة بكلية الآثار جامعة القاهرة، أحد أشهر مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعى، المتعلقة بالفيديوهات القصيرة "تيك توك"، و"لايكى"، وذلك بسبب أسلوبها فى تقديم الفيديوهات، ودعوتها لبعض الفتيات فى تقديم محتوى عبر احدى التطبيقات، هو الأمر الذى يدر عليهم دخلا بالدولار، وهو ما أثار حفيظة الكثيرين.

فيديو.. شواطئ وحدائق مصر بلا مصريين للمرة الأولى فى شم النسيم

اعتاد المصريون فى احتفالاتهم بشم النسيم فى السنوات الماضية الذهاب إلى الشواطئ والمتنزهات العامة، ولكن هذا الطقس اختفى واختلف تماما هذا العام بعد تحذيرات الدولة من اى تجمعات منعا لانتشار فيروس كورونا المستجد فجاءت الشواطئ لأول مره بلا مواطنين وكذلك الحدائق العامة وكافة المتنزهات والمقاهى وهذا ما تأكدت منه وزارة الداخلية بنفسها لتقيس مدى استجابة الشعب للتعليمات.

خروج زوجة الشهيد أحمد اللواح وسيدتين من مستشفى الحجر الصحى بعد شفائهن.. صور

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الإثنين عقب عودته من جولته الميدانية بأحياء المحافظة المختلفة لمتابعة الإجراءات الاحترازية خلال شم النسيم، ثلاثة سيدات من أبناء بورسعيد تماثلن الشفاء وخرجن من مستشفى العزل بأبو خليفة بالإسماعيلية، وهن أمل محمد عرفه زوجة الشهيد الدكتور أحمد اللواح، ومروة عبده السعيد إحدى أفراد طاقم التمريض بمستشفى الزهور، وأنيسة عبد العزيز، وذلك بديوان عام محافظة بورسعيد .

عنتيل الدوحة.. مغردون لـ"عبد الله الشريف": فضايحك على كل شكل ولون

عنتيل الدوحة، هاشتاج تصدر تريند مصر على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، لفضح الأفعال غير الأخلاقية للناشط الإخوانى عبد الله الشريف، خاصة مع ظهور تسريبات له تكشف تورطه فى محادثات جنسية مع سيدات، وطالب المشاركون عبر الهاشتاج بضرورة ترحيل عبد الله الشريف الملقب بـ"الشيخ ترتر" إلى مصر لمحاسبته، فيما سخر منه البعض الآخر بسبب مظهره الذى يدل على أنه شخص متدين بسبب لحيته الطويلة، بينما أفعاله وتصرفاته بعيده كل البعد عن هذه الهيئة الخادعة.

فيديو.. الداخلية تنتفض ضد الفسيخ الفاسد وكمامات كورونا مجهولة المصدر

يرصد فيديو مواصلة الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى،حيث أسفرت تلك الحملات عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية بينها ضبط فسيخ فاسد وكمامات كورونا مجهولة المصدر.

"التعليم" تعلن مشروعات البحوث التطبيقية لطلاب التعليم الفنى التجاري

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الإثنين، عن مشروعات البحوث التطبيقية لسنوات النقل بالتعليم الفنى التجاري بكافة أنواعه وتخصصاته، على أن يتم إعلان البحوث لباقي التخصصات في التعليم الفني تباعًا حتى يوم الخميس 23 أبريل 2020.

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حنين حسام تحاول تبرئة نفسها: "اللايفات ساعدت أسر مش لاقية تاكل"

ظهرت حنين حسام، طالبة كلية أثار بجامعة القاهرة، والتى أحيلت اليوم إلى التحقيق لقيامها بسلوكيات تتنافى مع الآداب العامة والقيم والتقاليد الجامعية، فى فيديو على حسابها عبر "انستجرام"، قالت فيه تعليقا على القرار، "لقيت ناس بعتتلى فيديو انتشر على فيس بوك لمذيع يتحدث عنى، وبصراحة المذيع لعبها صح لأنه قص الفيديو بتاعى من استورى انستجرام، وحللها على مزاجه، وفى أهالى مش عارفين يعنى ايه الـ "لايفات" اللى اتكلمت عليها"

الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة غدا وشبورة بأغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 32

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد أن يشهد طقس غد الثلاثاء ارتفاعا آخر بدرجات الحرارة، حيث تشهد القاهرة الكبرى طقسا مائلا للحرارة نهارا باردا ليلا، وشبورة مائية صباحا، وشوائب عالقة والرياح معتدلة، ويشهد الوجه البحرى طقسا مائلا للحرارة نهارا باردا ليلا، وشبورة مائية صباحا، وشوائب عالقة والرياح معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس مائل للحرارة نهارا بارد ليلا، وشبورة مائية صباحا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.

قرينة الرئيس: شم النسيم يعكس محبة الشعب المصرى لحياة ورثها عن أجداده القدماء

قالت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، إننا نحتفل اليوم بعيد شم النسيم الذى يرمز بطقوسه الرائعة إلى أسمى المعانى الإنسانية المتمثلة فى البهجة والتسامح والتضامن الإنسانى، والتى تعكس محبة الشعب المصرى للحياة التى ورثها عن أجداده القدماء بحضارتهم العريقة.

التعليم تتيح الاعتذار إلكترونيا عن المشاركة بأعمال امتحانات الثانوية العامة

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، رابط عدم المشاركة فى امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى الحالى، 2019،2020، حيث يستطيع المعلم تسجيل رغبته فى عدم المشاركة من خلال الدخول بالكود الخاص به والرقم القومى وكلمة السر، على الرابط التالى" http://thanwya.emis.gov.eg/TeachNo/login_teach.aspx

رئيس الوزراء يستعرض تقريرا من وزيرة التضامن عن جهود تجهيز أماكن العزل الطبي

استعرض الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا من نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، حول خطة وجهود تجهيز أماكن العزل الطبى بالتنسيق مع وزارات الصحة والسكان، والتعليم العالى والبحث العلمى، والشباب والرياضة، وتناول التقرير عرض المقار التى تم الانتهاء من تجهيزها، وتلك الجارى إتمام تجهيزها.

كيف تحتفل بشم النسيم وشهر رمضان بدون عدوى فيروس كورونا؟ الصحة تجيب

وجهت وزارة الصحة والسكان سلسلة من النصائح للاحتفال بشم النسيم وشهر رمضان الكريم دون الإصابة بفيروس كورونا وقالت وزارة الصحة والسكان موجهه نصائحها للمواطنين : احرصوا على تطبيق آليات الوقاية من عدوى كوفيد 19 وحافظوا على التباعد الاجتماعى وتواصلوا مع الأخرين بالهواتف والمحادثات المرئية وشاركوهم فرحتهم .

أستاذ تغذية بالقومى للبحوث: كورونا ليس له علاقة بالصوم والخطورة بالتجمعات

قالت الدكتورة سوزان فؤاد سليمان أستاذ مساعد التغذية الطبية بالمركز القومى للبحوث، إن جائحة كورونا كوفيد-19 التى أصابت العالم كله هى مرض وبائى ينتقل بين البشر عن طريق رزاز المريض عندما يصل إلى أنف أو فم أو عين الشخص السليم، وتنتشر العدوى بسرعه عالية من شخص لآخر عن طريق رزاز العطس أو السعال فتصيب الجهاز التنفسى، مما قد تؤدى إلى التهاب رئوى حاد قد يؤدى إلى الوفاة.

فيديو.. عائلة معتز مطر تسعى لإسقاط الجنسية عن الإخوانى الهارب

نشرت ريم سمير، زوجة مهند مطر شقيق الإرهابى الهارب معتز مطر، فيديو توضح فيه اعتزام الأسرة رفع دعوى قضائية لإسقاط الجنسية المصرية عن الأخير مؤكدة أنه لا يستحقها.