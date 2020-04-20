فيديو.. مسجدك فى بيتك مبادرة "الإفتاء" لصلاة التراويح فى المنزل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت دار الإفتاء هاشتاج عبر مواقع التواصل الاجتماعى تحت عنوان " مسجدك فى بيتك " لحث الناس على الالتزام بالتعليمات وصلاة التراويح فى المنازل حماية لأنفسهم من الإصابة بفيروس كورونا . Advertisements ورفضت دعوات البعض للتجمع والصلاة فوق أسطح المنازل وقالت إن هذا لا يجوز لأنه يعرض حياة الناس للخطر ووجهت دار الإفتاء رسالة هامة للمواطنين للتعرف عليها شاهد الفيديو التالى.

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