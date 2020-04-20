مستشار الرئيس لشئون الصحة يعلن بدء تجارب علاج كورونا باستخدام بلازما المتعافين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية الدكتور محمد عوض تاج الدين، أن اللجنة العلمية المشكلة من قبل وزارة الصحة والسكان ووزارة التعليم العالي بدأت تجارب استخدام بلازما المتعافين من فيروس كورونا، ومناقشة كافة المقترحات الجديدة من قبل أعضاء اللجنة.
وأكد مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية في تصريحات اليوم أن وزارة الصحة سحبت عينات من بعض المتعافين لاستخدام البلازما الخاصة بهم في علاج فيروس كورونا، عقب إقرارها من من قبل لجنة القيم.
وقال عوض تاج الدين إن الدولة تبحث عن كل جديد في ملف علاج فيروس كورونا، مؤكدا أنه لا يتم استخدام بروتوكول علاج واحد مع كل الحالات المصابة بل عدة بروتوكولات ويتم تحديثها بشكل مستمر.
وأشار إلي أنه يجري اختبار عقار "أفيجان" الياباني كتجربة لعلاج المصابين بالفيروس، مشددا على أن بروتوكولات العلاج المستخدمة في مصر لعلاج الفيروس من أفضل البروتوكولات، لافتا إلى أن منحنى عدد الإصابات بكورونا في مصر مازال في حدود المتوقع، منوها إلى أنه إذا لم يلتزم المواطنين بالتباعد الاجتماعي ستزيد الحالات في الفترة المقبلة.
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