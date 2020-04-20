شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: اجتماع خلال أيام لإقرار العلاج بالاجسام المضادة من المتعافيين بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر بوزارة الصحة والسكان، أن اللجنة العلمية المشكلة من قبل وزارة الصحة والسكان ووزارة التعليم العالي ستجتمع خلال أيام، لوضع برتوكول علاجى لاستخدام بلازما المتعافين من فيروس كورونا، ومناقشة كافة المقترحات الجديدة من قبل أعضاء اللجنة.

وأكد المصدر، أن وزارة الصحة سحبت عينات من بعض المتعافين لاستخدام البلازما الخاصة بهم في علاج فيروس كورونا، عقب إقرارها من من قبل لجنة القيم.

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وقال المصدر، إن الدولة تبحث عن كل ما يجد فى ملف علاج فيروس كورونا، مؤكدا أنه لا يتم استخدام بروتوكول علاج واحد مع كل الحالات المصابة.

وأشار إلى أنه يتم الآن استخدام عقار "أفيغان" اليابانى كتجربة لعلاج المصابين بالفيروس، مشددا على أن بروتوكولات العلاج المستخدمه لعلاج الفيروس من أفضل البروتوكولات، لافتا إلى أن منحنى عدد الإصابات بكورونا فى مصر مازال فى حدود المتوقع، منوها أنه إذا لم يلتزم المواطنين بالتباعد الاجتماعى ستزيد الحالات فى الفترة المقبلة.