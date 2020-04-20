شكرا لقرائتكم خبر عن "التعليم" تعلن مشروعات البحوث التطبيقية لطلاب التعليم الفنى التجاري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الإثنين، عن مشروعات البحوث التطبيقية لسنوات النقل بالتعليم الفنى التجاري بكافة أنواعه وتخصصاته، على أن يتم إعلان البحوث لباقي التخصصات في التعليم الفني تباعًا حتى يوم الخميس 23 أبريل 2020.

وأوضحت الوزارة أن ذلك بناءً على ما سبق إعلانه من الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بشأن تكليف جميع طلاب سنوات النقل بالتعليم الفنى بإجراء أنشطة تعليمية عن بعد فى الأجزاء التى تم دراستها بالمقررات المختلفة حتى يوم 15 مارس 2020 (تاريخ بدء تعليق الدراسة)، وتشمل هذه الأنشطة إجراء بحوث تطبيقية وإعداد تصميمات باستخدام برامج تخصصية على الحاسب، وإعداد عروض تقديمية مصاحبة لهذه الأنشطة التعليمية.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم الإعلان عن الإرشادات والإجراءات التي سيتبعها طلاب التعليم الفني من أجل إعداد البحوث التطبيقية المطلوبة، وتم نشرها على الموقع الإلكتروني للوزارة http://moe.gov.eg، ومنتديات قطاع التعليم الفنى من خلال الرابط https://fanyeduc.yoo7.com

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وسيتم الإعلان عن تفاصيل البحوث التطبيقية لكافة نوعيات وتخصصات التعليم الفني كما يلى:

التعليم الفندقي أحد أيام 21 أو 22 إبريل 2020.

التعليم الصناعي أحد أيام 22 أو 23 إبريل 2020.