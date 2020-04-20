شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ27 على التوالى.. وانتشار شرطى بالشوارع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ، منذ قليل، تنفيذ قرار حظر الحركة بالطرق، لليوم السابع والعشرين على التوالى بكافة ربوع الجمهورية حتى الساعة السادسة صباح غد الثلاثاء، في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ولحماية المصريين من أى أخطار قد يتعرضون لها.

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، مد حظر حركة المواطنين، واستمرار حظر التجول لمدة أسبوعين آخرين حتى 23 أبريل، من الساعة الثامنة مساء بدلا من السابعة، وحتى السادسة صباحا، مع استمرار كافة الإجراءات التى اتخذتها الحكومة مسبقا.

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ووجه رئيس الحكومة خالص الشكر والتقدير للقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربيّ، وضباط وأفراد القوات المسلحة، على التجهيزات والاستعدادات، وذلك في إطار الوقوف جنباً إلى جنب القطاع المدني في التصدي لفيروس " كورونا" المستجد، ومساندته من خلال تسخير كافة الإمكانات المتاحة لديه في سبيل ذلك.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن ما تم تنفيذه من خطوات وما تم اتخاذه من إجراءات وقرارات تتعلق بالإصلاح الاقتصادي خلال السنوات الأخيرة الماضية هو ما أعطى القدرة للدولة المصرية على تحمّل تداعيات وتبعات هذه الأزمة العالمية الكبرى، كما أكد رئيس الوزراء، أنه سيتم البدء فوراً فى تحويل الحالات الإيجابية المصابة بفيروس كورونا المستجد، التي لا تظهر عليها أية أعراض، إلى نُزل الشباب، والمدن الجامعية، والتي تشهد استعدادات مكثفة لاستيعاب أي أعداد يتم تحويلها إليها.