فيديو.. شواطئ وحدائق مصر بلا مصريين للمرة الأولى فى شم النسيم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتاد المصريون فى احتفالاتهم بشم النسيم فى السنوات الماضية الذهاب إلى الشواطئ والمتنزهات العامة، ولكن هذا الطقس اختفى واختلف تماما هذا العام بعد تحذيرات الدولة من اى تجمعات منعا لانتشار فيروس كورونا المستجد فجاءت الشواطئ لأول مره بلا مواطنين وكذلك الحدائق العامة وكافة المتنزهات والمقاهى وهذا ما تأكدت منه وزارة الداخلية بنفسها لتقيس مدى استجابة الشعب للتعليمات.

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