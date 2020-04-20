شكرا لقرائتكم خبر عن كبائن تعقيم الأفراد.. منتج جديد للإنتاج الحربى للوقاية من كورونا "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح المهندسون والفنيون والعاملين بكلا من شركتي حلوان للآلات والمعدات وشركة حلوان للصناعات الهندسية (مصنع 999 الحربي و مصنع 99 الحربي ) بتصنيع كبائن تعقيم الأفراد المزودة بعدد من الرشاشات التي تقوم برش المواد المطهرة علي الأفراد لتعقيمهم قبل دخول المنشآت.

يأتى ذلك في إطار مشاركة وزارة الإنتاج الحربي مع أجهزة الدولة المختلفة في مواجهة فيروس كورونا المستجد وخطة الإنتاج الحربي في استغلال فائض الطاقات الإنتاجية لتصنيع أجهزة ومعدات تساعد في الحد من انتشار الفيروس.

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كما تم تزويد الكبائن، بجهاز لقياس درجة الحرارة للمار بداخلها وكذا جهاز حساس يعمل عند دخولها ويفصل أوتوماتيكيا عند الخروج.

والجدير بالذكر أنه قد تم تسليم عدد (4) كبائن تعقيم للأفراد من إنتاج شركة حلوان للآلات والمعدات (مصنع 999 الحربي) إلى مجلس النواب.