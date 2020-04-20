شكرا لقرائتكم خبر عن يديعوت: الليكود وحزب "أزرق ـ أبيض" يتوصلان لتشكيل حكومة جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت صحيفة " يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن مسئولين من حزب الليكود وتحالف "أزرق- أبيض" وقعوا مساء اليوم على اتفاق لتشكيل حكومة جديدة، مضيفة أن هذا الاتفاق يضمن حل للأزمة السياسية في إسرائيل التي استمرت عام ونصف.

ونقلت الصحيفة من مصدر من داخل حزب الليكود، انه على الرغم من فض الاجتماع بين نتنياهو وجانتس، فقد تم حل جميع الخلافات العالقة في المفاوضات، وتم التوقيع على اتفاق ائتلاف حكومي.

ونقلت الصحيفة عن مصدر في حزب الليكود إن الخلاف يتعلق بلجنة تعيين القضاة، فيما قالت القناة 12 للتلفزيون الإسرائيلي إن سبب الخلاف متعلق بلجنة تعيين القضاة، ولا سيما فيما يتعلق بهوية عضو الكنيست الثاني الذي سيجلس في اللجنة.

وقال مسؤولون في الكنيست إنه يجري النظر في إمكانية تشريع قانون تحدث عنه سابقا حزب "أزرق -ألبيض" لمنع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وأي عضو في الكنيست مثقل بلوائح اتهام، من امكانية الترشح لانتخابات الكنيست.

وفي ذات السياق، أعلن عضو الكنيست، موشيه يعلون، الحليف السابق لغانتس عبر صفحته في تويتر، أن حزبه لن يدعم أي اقتراح قانون سيقدمه غانتس من أجل تشكيل ضغط وكسب نقاط في المفاوضات مع نتنياهو.

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يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه وزارة الصحة الإسرائيلية، ارتفاع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في إسرائيل إلى 173، وارتفاع عدد الإصابات إلى 13654.