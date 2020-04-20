شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: ارتفاع تدريجى لدرجات الحرارة من الغد.. وأول رمضان 35 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالأرصاد الجوية، إنه بداية من الغد سيكون هناك ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة ستصل يوم الأربعاء إلى 35 درجة، بالإضافة إلى نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة.

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد والذى تقدمة الإعلامية عزة مصطفى، أنه فى يوم الجمعة أول أيام شهر رمضان ستصل درجة الحرارة إلى 35 درجة أيضا، بعدها تعود درجات الحرارة إلى الانخفاض مرة أخرى بداية من ثانى أيام شهر رمضان المبارك، وتصل درجة الحرارة يوم السبت ثانى أيام الشهر إلى 29 درجة مئوية.

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من جانب أخر يتوقع خبراء هيئة الأرصاد أن يشهد طقس غد الثلاثاء ارتفاعا آخر بدرجات الحرارة، حيث تشهد القاهرة الكبرى طقسا مائلا للحرارة نهارا باردا ليلا، وشبورة مائية صباحا، وشوائب عالقة والرياح معتدلة، ويشهد الوجه البحرى طقسا مائلا للحرارة نهارا باردا ليلا، وشبورة مائية صباحا، وشوائب عالقة والرياح معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس مائل للحرارة نهارا بارد ليلا، وشبورة مائية صباحا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.

وقال الخبراء إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقسا معتدلا نهارا باردا ليلا، وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة، وفى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقس مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا، والرياح معتدلة، وفى شمال الصعيد طقس حار نهارا مائل للبرودة ليلا وشوائب عالقة نهارا والرياح معتدلة، ويشهد جنوب الصعيد طقس حار نهارا لطيف ليلا، والرياح معتدلة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا بالقاهرة العظمى 32 درجة والصغرى 17 درجات، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 16 درجات، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 17 درجات، وسوهاج العظمى 35 درجة والصغرى 21 درجات، وقنا العظمى 35 درجة والصغرى 22 درجات، وأسوان العظمى 36 درجة والصغرى 23 درجة.