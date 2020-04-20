شكرا لقرائتكم خبر عن لليوم الثانى.. إغلاق كلى لشارع الهرم لمدة 8 ساعات بسبب إنشاء محور ترعة الزمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تغلق الإدارة العامة لمرور الجيزة، شارع الأهرام كليا فى الاتجاهين، وذلك بتقاطعه مع شارع ترعة الزمر لتنفيذ أعمال إنشائية خاصة بمحور ترعة الزمر لمدة 8 ساعات تبدأ فى الثامنة مساء اليوم الاثنين، الموافق 20/4/2020 وحتى الرابعة صباح الثلاثاء الموافق 21/4/2020.

وستقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة، وبالتنسيق مع الجهات المعنية بالمحافظة بإجراء تحويلة مرورية بالاتجاهين، على أن تكون خطوط السير كالتالى:-

- القادم من ميدان الجيزة ونفق الأهرام اتجاه شارع الأهرام:-

• السير يسارا باتجاه فتحة بالجزيرة الوسطى تم استحداثها أمام مسجد نصر الدين، ثم السير والدوران يمينا خلف القواعد الخرسانية بمحور ترعة الزمر الكائنة بتقاطع شارع ترعة الزمر مع الأهرام ثم يمينا بشارع الأهرام بعد تحويل الاتجاه القادم من المنطقة الأثرية إلى اتجاهين ثم استكمال السير حتى فتحة تم استحداثها بالجزيرة الوسطى أمام شارع النادى ثم العودة لشارع الأهرام مرة أخرى وذلك لمسافة (100 متر فقط).

- القادم من المنطقة الأثرية وقسم الطالبية إتجاه نفق الأهرام:-

•السير يمينا اتجاه شارع ترعة الزمر خلف القواعد الخرسانية بمحور ترعة الزمر ثم استكمال السير يسارا حتى شارع الأهرام اتجاه نفق الأهرام.

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وستقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة، بالتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع العلامات الإرشادية والتحذيرية بنطاق التحويلة بالكامل ووضع فواصل متحركة مناسبة بطول التحويلة وذلك لفصل الحركة المرورية بالاتجاهين وتعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية، على أن يتم الالتزام بالمواعيد المحددة للإنتهاء من الأعمال دون تأخير وعودة الحركة المرورية إلى طبيعيتها فور الإنتهاء.