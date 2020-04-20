شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو..الداخلية تنتفض ضد الفسيخ الفاسد وكمامات كورونا مجهولة المصدر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرصد فيديو مواصلة الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى،حيث أسفرت تلك الحملات عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية بينها ضبط فسيخ فاسد وكمامات كورونا مجهولة المصدر.

جاء ذلك إنفاذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع، وإتساقاً مع جهود أجهزة الدولة للتصدى لتداعيات إنتشار فيروس "كورونا"، ومحاولات البعض إستغلال تلك الظروف لتحقيق أرباح مادية غير عابئين بإحتياجات وصحة المواطنين.

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وكان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، أعلن مد حظر حركة المواطنين، واستمرار حظر التجول لمدة أسبوعين آخرين حتى 23 أبريل، من الساعة الثامنة مساء بدلا من السابعة، وحتى السادسة صباحا، مع استمرار كافة الإجراءات التى اتخذتها الحكومة مسبقا.

ووجه رئيس الحكومة خالص الشكر والتقدير للقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربيّ، وضباط وأفراد القوات المسلحة، على التجهيزات والاستعدادات، وذلك في إطار الوقوف جنباً إلى جنب القطاع المدني في التصدي لفيروس " كورونا" المستجد، ومساندته من خلال تسخير كافة الإمكانات المتاحة لديه في سبيل ذلك.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن ما تم تنفيذه من خطوات وما تم اتخاذه من إجراءات وقرارات تتعلق بالإصلاح الاقتصادي خلال السنوات الأخيرة الماضية هو ما أعطى القدرة للدولة المصرية على تحمّل تداعيات وتبعات هذه الأزمة العالمية الكبرى، كما أكد رئيس الوزراء، أنه سيتم البدء فوراً فى تحويل الحالات الإيجابية المصابة بفيروس كورونا المستجد، التي لا تظهر عليها أية أعراض، إلى نُزل الشباب، والمدن الجامعية، والتي تشهد استعدادات مكثفة لاستيعاب أي أعداد يتم تحويلها إليها.