شكرا لقرائتكم خبر عن ابنة الدكتور اللواح تكشف الحالة الصحية لها بعد 22 يوما بالحجر الصحى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت إسراء ابنة الدكتور الشهيد أحمد عبده اللواح، أستاذ الباثولوجيا الإكلينيكية بكلية الطب جامعة الأزهر، والذى توفي نهاية مارس الماضى إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، عن عمر يناهز 57 عامًا، الحالة الصحية الخاصة بها، داخل مستشفى أبو خليفة للحجر الصحى بالإسماعيلية.

وقالت إسراء اللواح، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إنها تتواجد فى المستشفى لليوم 22 على التوالى، وما زالت نتيجة التحليل الخاصة بها إيجابية حتى الآن، مشيرة إلى أن والدتها، أمل محمد عرفة، خرجت ظهر اليوم من مستشفى أبو خليفة للحجر الصحى بالإسماعيلية، بعد تماثلها للشفاء وتحول نتيجة التحاليل المعملية الخاصة بها من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19).

وكشفت ابنة الشهيد اللواح تفاصيل الحالة الصحية لأسرتها، وتفاصيل مرحلة العلاج داخل مستشفى الحجر الصجى بالإسماعيلية لها ولوادتها، فالبداية كانت بدخول إسراء الحجر الصحى فى مستشفى أبو خليفة فى 29 من مارس الماضى، بعد ظهور أعراض الإصابة بكورونا عليها وظهور نتيجة التحليل الخاصة بها بإيجابية فيروس كوورنا، بعد يوم من دخول أبيها المستشفى، ثم توفى والدها فى اليوم التالى لدخولها الحجر الصحى، ثم دخلت والدتها الحجر الصحى عقب وفاة زوجها بيوم بعد ظهور إيجابية نتيجة التحليل الخاصة بها، لتمكث الأم والابنة فى الغرفة رقم 201 فى الدور الثانى لمستشفى أبو خليفة من أجل الخضوع للعلاج من فيروس كورونا، وتم سحب 7 عينات تحليل لفيروس كورنا خلال فترة وجودهم داخل الحجر الصحى، ظهرت جميع عينات التحليل بإيجابية التحليل واستمرار وجودهم داخل المستشفى إلا أن عنية التحليل الأخيرة، ظهرت سلبية التحليل للأم وتخرج اليوم، بينما استمرت إيجابية عينة التحليل الخاصة بالأبنة إسراء لتستمر وجودها داخل المستشفى.

وتتكون أسرة الشهيد الدكتور اللواح من الزوجة أمل والابنة إسراء والابن محمد 13 سنة، ولم يُصب بكورونا تم عزله لمدة 14 يوما فى منزله.

وداخل الغرفة المنعزلة والإجراءات وقائية المشددة التى ينفذها الطاقم الطبى بمستشفى أبو خليفة تتواجد إسراء أحمد اللواح ابنة الطبيب الشهيد، تقضى وقتها ما بين القراءة والحصول على جرعات علاجية مكثفة، تقول إسراء إن أعراض مرض فيروس كورونا زال أغلبه وتم تخيف جرعة العلاج التى تحصل عليها، لكن ما زالت نتيجة التحليل الخاصة بها إيجابية، رغم زوال بعض الأعراض المصاحبة لكورونا بشكل كبير.

وأضافت إسراء اللواح أنه فى أول أيام الحجر الصحى لها فى المستشفى عانت من صعوبة فى التنفس مع سعال شديد واحمرار في الوجه والعينين مع ارتفاع درجة الحرارة، ولكن حاليًا تعانى من كحة شديدة قبل النوم.

أمل محمد عرفة زوجة الدكتور اللواح عقب خروجها من الحجر الصحى



زوجه الدكتور اللواح وأبنته إسراء الدكتور اللواح وأسرته Advertisements

الدكتور اللواح وابنه محمد

محمد ابن الدكتور اللواح

أبناء الدكتور اللواح

الدكتور أحمد اللواح