شكرا لقرائتكم خبر عن خروج زوجة الشهيد أحمد اللواح وسيدتين من مستشفى الحجر الصحى بعد شفائهن.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الإثنين عقب عودته من جولته الميدانية بأحياء المحافظة المختلفة لمتابعة الإجراءات الاحترازية خلال شم النسيم، ثلاثة سيدات من أبناء بورسعيد تماثلن الشفاء وخرجن من مستشفى العزل بأبو خليفة بالإسماعيلية، وهن أمل محمد عرفه زوجة الشهيد الدكتور أحمد اللواح، ومروة عبده السعيد إحدى أفراد طاقم التمريض بمستشفى الزهور، وأنيسة عبد العزيز، وذلك بديوان عام محافظة بورسعيد .

وفى بداية اللقاء، أعرب اللواء عادل الغضبان عن سعادته باكتمال شفائهن على خير وعودتهن لأسرهن بسلام، وكذلك تبادل الحديث معهن عن تجربتهن مع الإصابة بالفيروس.

ووجه اللواء عادل الغضبان أسمى معانى الشكر والتقدير لجميع أفراد أطقم الجيش الأبيض على مجهوداتهم المتواصلة خلال هذه المرحلة وحرصهم على تقديم الرعاية الطبية والصحية للمصابين بالفيروس المستجد بشكل بطولى يعكس معانى الوطنية لديهم وإخلاصهم فى العمل ورسالتهم المهنية .

كما توجه محافظ بورسعيد بشكر خاص للممرضة مروة عبده السعيد على تضحيتها وتفانيها فى العمل وحرصها على القيام بأداء واجبها المهنى دون خوف أو تردد مؤكدا بالغ سعادته بشفائها وعودتها لأسرتها بخير وسلام.

وفى نفس السياق، أشادت السيدات بمستوى الرعاية والخدمة الصحية التى تلقونها سواء بمستشفات محافظة بورسعيد أو مستشفى العزل بأبى خليفة بالإسماعيلية، وأكدن أن جميع من يعملون بالمستشفيات فى الفترة الحالية يمثلون جنودا فى المعركة ضد الفيروس المستجد، ولا يدخرون جهدًا فى تقديم العطاء والتضحية من أجل سلامة الجميع والمرور من هذه المرحلة بسلام، كما توجهن بالشكر للسيد المحافظ على متابعته لحالتهن الصحية وحرصه على الاطمئنان عليهن، وتقديره لجهود الجيش الأبيض ودعمه لهم بما يمثل دافع للجميع للمشاركة والتضحية من أجل أوطانهم.

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