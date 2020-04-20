أطباء يكشفون تفاصيل ثانى حالة ولادة ناجحة لمريضة كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح طاقم من الأطباء المصريين فى إجراء عملية ولادة ناجحة لأم مصاب بفيروس كورونا، بنجاح كامل، وحافظوا على حياة الأم والطفل، واستخدموا البنج الموضعي في إجراء العملية. ويتكون طاقم العملية من، دكتور إبراهيم الدسوقى أخصائى النسا والتوليد ودكتور أحمد رضا أخصائى الأطفال وحديث الولادة و دكتور مصطفى شهاب أخصائى التخضير. أوضح الدكتور إبراهيم الدسوقي سبب كثرة موت الأطفال الذين يتم أصابة والدتهم بفيروس كورونا الأمر يعتبر غامض بسبب وجود حالات نجاة بالفعل. Advertisements وأضاف أن فور أعلامة بالحالة ذهب فورا للمستشفي لكي يجري العملية. وقال دكتور أحمد رضا أخصائي الأطفال وحديث الولادة أن الطفل كان بحالة جيدة عند نزولة من جانب التخضير والولادة. وأضاف أن الطفل لم يحتاج أي أسعافات ضرورية فور نزولة، المشكلة التي واجهتنا هي وجود أفرازات كثيره ملتصقه بالطفل ولكن سرعان مع تعاملنا معاها وأنتهينا منها،أكد الدكتور مصطفي شهاب أخصائي التخضير أن تلك الحالة هي الأولي له في وجود فيروس كورونا. وأضاف أنهم تعاملو معها بحرص شديد جرصا علي سلامتها وسلامتهم .

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