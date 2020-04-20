شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية تنفى إخفاء معلومات عن الولايات المتحدة بشأن فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت منظمة الصحة العالمية، إخفاء معلومات عن الولايات المتحدة بشأن فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وذلك وفق خبر عاجل لشبكة "سكاى نيوز".

وينتشر فيروس كورونا المستجد فى كافة أنحاء العالم، حيث وصلت أعداد الاصابات بالفيروس إلى أكثر من 2 مليون و400 ألف مصاب، وفيما تخطى عدد الوفيات بالفيروس التاجى حاجز الـ 166 ألف حالة وفاة، وتم تسجل أكثر من 630 ألف حالة شفاء.

وأعلنت وزارة الصحة فى الامارات، أنه تم رصد 484 إصابة جديدة بالفيروس، ليبلغ إجمالي المصابين 7265، وفيما أعلنت السعودية تسجيل 1122 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد، الإثنين، ليتجاوز عدد الحالات المسجلة الـ10 آلاف إصابة في حين تجاوزت أعداد الوفيات الـ100، وقال المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية إن المملكة سجلت 1122 إصابة جديدة ليبلغ إجمالي عدد الإصابات في البلاد 10 آلاف و484 إصابة.

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أعلن وزير الصحة الجزائري أن الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد في منحى تنازلي، مشيرا إلى أن 40 مريضا فقط يتواجدون بالعناية المركزة، وسجلت السودان 26 إصاية جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع عدد الحالات المؤكدة إلى 92 فيما بلغت الوفيات 12 حالة، وفيما أعلنت وزارة الصحة القطرية عن تسجيل 567 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة.

وكذلك أعنت وزارة الصحة الكويتية تسجل 80 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1995، فيما وصل عدد المتعافين إلى 367، بعد تسجيل 62 حالة جديدة، وسجلت إسبانيا 399 وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الوفيات إلى 20852، بالإضافة إلى 4266 إصابة جديدة بالفيروس، ليتجاوز الإجمالي عتبة الـ 200 ألف إصابة.