تعاملات بالملايين.. حبس طالب جامعي بتهمة الإتجار في النقد الأجنبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير: أمرت النيابة العامة، بحبس طالب جامعي 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالإتجار في النقد الأجنبي بالمخالفة للقانون. وكانت الحملات نجحت في ضبط طالب جامعي اشترك مع (شقيقه-يعمل بإحدى الدول العربية)، في تحويل الأموال من وإلى إحدى الدول العربية، مقابل عمولة يتحصل عليها عن كل مبلغ مالي يتم تحويله مما يُعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندي ما يعادل 3 ملايين جنيه.

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