"مش عارف أجيبهالكم إزاي".. مستشار رئيس الوزراء ينشر صورًا لشواطئ الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبد الناصر:

نشر المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، هاني يونس، صورًا لمحافظة الإسكندرية اليوم الاثنين، كانت الشواطئ والشوارع خالية تمامًا من المواطنين. وقال يونس، خلال الصفحة الرسمية له بموقع "فيسبوك": "مش عارف أجيبهالكم إزاي.. دى إسكندرية".

كان الدكتور مصطفى مدبولي أصدر قرارًا بمنع التجمعات يوم شم النسيم، ومنع إقامة أية احتفاليات أو فعاليات للحد من انتشار فيروس "كورونا"، فضلًا عن الغلق الكامل للمحال والمراكز التجارية وكافة المتنزهات والحدائق العامة والشواطئ وإيقاف كل أتوبيسات الرحلات التي تنتقل بين المحافظات أو بين المدن والشواطئ والالتزام بإيقاف جميع وسائل النقل العام.​