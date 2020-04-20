شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ شمال سيناء يلتقي فريق أوبريت «يا طير السمان» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، على دور الفن في إبراز الحقائق، والقاء الضوء على النماذج الناجحة، وتعديل السلوكيات المجتمعية، ودعم التنمية والانجازات، في مختلف المجالات.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ، فريق عمل أوبريت «يا طير السمان يا مروح.. حود على العريش» والذي يشارك فيه مجموعة من أبناء سيناء، ومن تأليف الشاعر عبدالكريم الشعراوي، وتلحين الفنان حسام فيكا.

وأعرب فريق «الأوبريت» عن سعادتهم بالعمل على أرض الواقع في شمال سيناء ومشاركة أهلها ذكرى التحرير، وابراز مشروعات التنمية، مشيرين إلى أن الأوبريت يسلط الضوء على أهم الانجازات على أرض شمال سيناء، وتعاون الأهالي، مع القوات المسلحة والشرطة، ودعم دورهما في القضاء على الإرهاب، وتحقيق الأمن والتنمية والاستقرار على أرض مصر، ومن أجل حب مصر، كما يسلط الأوبريت أيضا الضوء على الجوانب الايجابية في سيناء، وأهم المشروعات المنفذة، والجاري تنفيذها، علاوة على تسليط الضوء على الرموز السيناوية وأهالي الشهداء، وتاريخ سيناء على مر الأزمان وفى مختلف المجالات.

ومن المقرر أن يعرض الأوبريت على شاشات الفضائيات والتليفزيون يوم 25 أبريل الجاري، بمناسبة احتفالات مصر بذكرى تحرير سيناء والعيد القومي لمحافظة شمال سيناء.