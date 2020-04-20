شكرا لقرائتكم خبر عن «المتحدة» تحتفل بشم النسيم حول مستشفيات العزل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، اليوم الاثنين، بإرسال قافلة لتستقر بجانب إحدى مستشفيات العزل للمصابين بفيروس كورونا، وقامت ببث الأغنيات والتحية لهم عبر ميكروفونات من خارج المستشفى، وذلك تضامنا معهم ورفع روحهم المعنوية خلال شم النسيم.

وقال المهندس حسام صالح المتحدث باسم المتحدة، أن ذلك النشاط يأتى من منطلق حرص الشركة على تحية جيش مصر الأبيض وكل العاملين في القطاع الطبى خاصة من يعملون في مستشفيات العزل والذين يقفون في المقدمة في المجهودات المبذولة للوقاية من فيروس كوفيد 19.

ولفت إلى تفاعل المصابين والعاملين بالمستشفى مع حالة الترفيه الذي تم بثها من خارج المستشفى.

المتحدة تحتفل بشم النسيم و تشيع البهجة حول مستشفيات العزل