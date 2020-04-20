شكرا لقرائتكم خبر عن شوارع «المنوفية» خالية في شم النسيم (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

مع تطبيق قرار الحكومة بغلق كافة وسائل الترفيه، بما فيها الحدائق والأماكن العامة، وذلك على مستوي البلاد، للحد من انتشار وباء كورونا، خلال أعياد شم النسيم التي تشهد زحاما شديدا، بمختلف محافظات مصر. شهدت محافظة المنوفية، لأول مرة في احتفالات شم النسيم، خلو شوارعها من المارة، والميادين والمعديات، وجسور بحر شبين، وذلك عقب فرض قرار حظر التجوال من مساء أمس وحتى السادسة صباح الثلاثاء.

من جانبه، أكد اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، على استمرار الغلق الكامل لجميع الحدائق والمتنزهات العامة، بمختلف مراكز المحافظة، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين. مشددا على كافة رؤساء الوحدات المحلية، بالتواجد الميداني بالشوارع خلال فترة الاحتفال بأعياد البريع، ومنع أي تجمعات، واتخاذ الإجراءات الرادعة، تجاه المخالفين بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة.

شوارع المنوفية خالية فى شم النسيم

شوارع المنوفية خالية فى شم النسيم

شوارع المنوفية خالية فى شم النسيم

شوارع المنوفية خالية فى شم النسيم

شوارع المنوفية خالية فى شم النسيم

شوارع المنوفية خالية فى شم النسيم

شوارع المنوفية خالية فى شم النسيم