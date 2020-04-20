شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الفيوم يزور الفرق الطبية في الحجر الصحي ويستمع لمطالبهم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زار الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، الفرق الطبية التي تم حجرها بالمدينة الجامعية، للاطمئنان عليهم والاستماع إلى مطالبهم، مؤكدًا توفير احتياجاتهم من المستلزمات الوقائية والمنظفات.

محافظ الفيوم يزور الفرق الطبية في الحجر الصحي بالمدينة الجامعية

صرح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن المحافظ استمع خلال الزيارة للأطقم الطبية، وأكد لهم توفير جميع احتياجاتهم وتلبية مطالبهم، موجهًا مديرية الصحة بتوفير فريق طبي متواجد على مدار الساعة، وكذا توفير أدوات النظافة والمطهرات والكمامات اللازمة، ومتابعة تطهير وتعقيم أماكن إقامتهم بشكل دوري.

وقال المحافظ في حديثه للجيش الأبيض أنه تواصل هاتفيًا مع السيدة وزيرة الصحة، ووجهت الوزيرة بإرسال فريق طبي من قطاع الطب الوقائي بالوزارة لفحص جميع الحالات والإشراف الطبي، وكذلك التأكد من تطهير وتعقيم المستشفى العام لتعود للعمل بكامل طاقتها بعد توقف عدد من الأقسام.

وناشد محافظ الفيوم، الفرق الطبية الموجودة بالمدينة الجامعية، بضرورة التحلي بالهدوء والاهتمام باتخاذ جميع الاحتياطات الوقائية اللازمة للحفاظ على سلامتهم وسلامة أسرهم، مؤكدًا أنه ياتُّخذت جميع الإجراءات الطبية اللازمة لسلامتهم.

في ذات السياق، ناشد المحافظ جموع المواطنين بضرورة تطبيق الإجراءات الوقائية لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد، والالتزام بجميع الإجراءات التي اتخذتها الدولة حفاظًا على سلامتهم وسلامة المخالطين لهم.

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