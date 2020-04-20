شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد يستقبل 3 متعافيات من فيروس كورونا.. بينهن زوجة «اللواح» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مساء الاثنين،٣ سيدات من أبناء بورسعيد بعد تماثلهن للشفاء وخروجهن من مستشفى العزل أبوخليفة بالٌسماعيلية، وهن مروة عبده السعيد، أحد أفراد طاقم التمريض بمستشفى الزهور، وأمل محمد عرفة، زوجة الشهيد الدكتور أحمد اللواح، وأنيسة عبدالعزيز، وذلك بديوان عام محافظة بورسعيد.

وأعرب اللواء عادل الغضبان عن سعادته باكتمال شفائهن على خير وعودتهن لأسرهن بسلام، واستمع لتجربتهن مع رحلة الإصابة بالفيروس إلى أن تماثلن للشفاء.

ووجه اللواء عادل الغضبان الشكر والتقدير لجميع أفراد أطقم الجيش الأبيض على مجهوداتهم المتواصلة خلال هذه المرحلة وحرصهم على تقديم الرعاية الطبية والصحية للمصابين بالفيروس المستجد بشكل بطولى يعكس معانى الوطنية لديهم وإخلاصهم في العمل ورسالتهم المهنية.

كما توجه محافظ بورسعيد بشكر خاص للممرضة مروة عبده السعيد على تضحيتها وتفانيها في العمل وحرصها على القيام بأداء واجبها المهنى دون خوف أو تردد مؤكدا بالغ سعادته بشفائها وعودتها لأسرتها وبلدها بخير وسلام، وذلك بعد أن قدمت حياتها تضحية لسلامة الوطن.

وفى نفس السياق، أشادت السيدات بمستوى الرعاية والخدمة الصحية التي تلقينها سواء بمستشفات محافظة بورسعيد أو مستشفى العزل أبو خليفة بالاسماعيلية، وأكدن أن جميع من يعمل بالمستشفيات في الفترة الحالية يمثلون جنودا في معركتنا ضد الفيروس المستجد، ولا يدخرون جهدا في تقديم العطاء والتضحية من أجل سلامة الجميع والمرور من هذه المرحلة بسلام، كما توجهن بالشكر للسيد المحافظ على متابعته لحالتهن الصحية وحرصه على الاطمئنان عليهن، وتقديره لجهود الجيش الأبيض ودعمه لهم بما يمثل دافع للجميع للمشاركة والتضحية من أجل أوطانهم.

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