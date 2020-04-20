شكرا لقرائتكم خبر عن «مستثمري العاشر» تعلن تفاصيل إغلاق مصنع بالمدينة بعد ظهور إصابات بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور سمير عارف، رئيس مجلس إدارة جمعية المستثمرين بالعاشر من رمضان، أن الفرق الطبية التابعة لوزارة الصحة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، تواصل جهودها المكثفة لتطهير وتعقيم جميع المنشآت الصناعية بالمدينة، مؤكدا التزام أصحاب المصانع والشركات بتنفيذ إجراءات السلامة والصحة المهنية على العاملين، وذلك تنفيذا لما اتخذته الدولة من إجراءات احترازية للوقاية من الأمراض والفيروسات المعدية وخاصة فيروس كورنا المستجد، حرصا على صحة وسلامة العاملين.

وأوضح «عارف» في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» أن مسؤولي إدارة شركة أوميجا العاملة في مجال السيراميك، قررت اليوم إغلاق مصنعها الكائن بالمدينة، وذلك عقب ظهور حالات إصابة بين العاملين لديها بفيروس كورونا المُستجد، ومنح العاملين إجازة مدفوعة الأجر لمدة 14 يومًا للعزل الصحي المنزلي لهم، كإجراء احترازي لمنع انتشار العدوى، لافتًا إلى أن هذا الإجراء هو الثاني من نوعه بين شركات ومصانع العاشر من رمضان، وذلك عقب قرار مجموعة بل إيجيبت المالكة لمصنع وعلامة «لافاش كيري» للجبن، بإغلاق مصنعها يوم 12 من أبريل الجاري لذات السبب.

وأكد رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري العاشر من رمضان، أن هناك متابعة مستمرة لتنفيذ الإجراءات الاستباقية لدي الشركات ومسؤلي وزارة الصحة يوميًا، يتم من خلالها فحص جميع العاملين قبل دخولهم أماكن عملهم وأثناء ممارسة العمل بجانب إجراء الكاشف الحراري، فضلا عن أعمال التعقيم والتطهير المستمرة على مدار اليوم، مؤكدا على أن الوضع ما زال مطمئن بشكل عام على مستوى الشركات والمصانع بالمدينة.

كانت مديرية الشؤون الصحية بالشرقية قد دفعت صباح اليوم بفريق من الطب الوقائي، لقرية الكتيبة دائرة مركز بلبيس محل إقامة «م. أ» 41 عامًا أحد الأشخاص المٌصابة بالمصنع، لعمل الترصد الوبائي للمخالطين به، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية المُتبعة لمواجهة ومنع انتشار العدوي، وتم عزل صحي منزلي ل 12 منزل مجاور لسكن الشخص المُصاب بمحل إقامته بالقرية، وعددهم 19 أسرة بإجمالي 90 شخصًا، وذلك كإجراء احترازي لمدة 14 يومًا، وقامت المحافظة بتوفير جميع الاحتياجات الأساسية لهم طوال مدة عزلهم، مع تواصل أعمال التطهير والتعقيم للقرية.