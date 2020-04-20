شكرا لقرائتكم خبر عن «البحيرة» تكشف تفاصيل محاولة «هروب من حجر منزلي»: أحدهما ذهب إلى سوق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، إن حالتين هربتا من الحجر المنزلى فى إحدى القرى التابعة للوحدة المحلية لقرية بولين، وتم إعادتهما بالشرطة إلى الحجر مرة أخرى، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.

وأوضحت نائب المحافظ أن إحدى الحالتين وهى لفتاة ذهبت لزيارة ابنة عمتها، والشخص الأخر ذهب لبييع سلع فى السوق، ولكن الشرطة أعادتهما بسرعة ولم تستغرق الفترة منذ هروبهما واختراقهما الحجر المنزلى إلى إعادتهما وقتًا طويلا.

وأكدت «بلبع» أن المحافظة تعمل على توفير الاحتياجات المطلوبة للأشخاص الموجودين تحت الحجر فى قرى بولين، مشيرة إلى أنه تم توفير أدوية للعلاج من الأمراض المزمنة التى ليس لها علاقة بفيروس كورونا التى يطلبها الأشخاص فى الحجر المنزلى.

أحدهما ذهب يبيع سلع في السوق.. محافظة البحيرة تعلن تفاصيل إعادة الشرطة حالتى هروب من الحجر المنزلي