شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ الغربية: رفع كفاءة منظومة القمامة .. وقاعدة بيانات لحصر الأعطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، إنه تم وضع خطة لرفع كفاءة سيارات النقل واللوادر والتريلات الخاصة بجمع ونقل القمامة إلى مصانع التدوير والمدفن الصحى بالسادات، وذلك بالتعاون مع الشركات المتخصصة والوكلاء المعتمدين، إلى جانب عمل خطط صيانة دورية خلال الفترات القادمة لمعدات جمع القمامة بالمحافظة، بما يضمن استغلالها على النحو الأمثل.

وأوضح الدكتور أحمد عطا، أن هذه الخطة تأتي تنفيذًا لرؤية المحافظة بقيادة الدكتور طارق رحمي على رفع كفاءة معدات وسيارات الحملات داخل المحافظة، مشيرا إلى أنه تم عمل قاعدة بيانات لحصر كافة الأعطال وقطع الغيار المطلوبة حيث تم عمل صيانة لعدد 15 سيارة بسعة 4 طن قلاب لجمع القمامة بحى أول وثان طنطا وصيانة عدد 5 سيارات بسعة 20 طن قلاب بمركز ومدينة المحلة الكبرى، وإصلاح عدد 3 لوادر بحى ثان المحلة الكبرى وجارى إصلاح باقى المعدات بخطط زمنية واضحة خلال الأشهر الثلاثة القادمة.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية، لعدد من سيارات ومعدات حى ثان المحلة، والتي رافقه خلالها الدكتور محمد إبراهيم الحضرى الإستشارى الهندسى للأعمال الميكانيكية بالمحافظة، ومحمد متولى رئيس حى ثان المحلة، موكدا أنه تم رفع كفاءة سيارات ومعدات حي ثان المحلة على أعلى مستوى لتصبح جاهزة لدخول الخدمة.