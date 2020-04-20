شكرا لقرائتكم خبر عن «التنمية المحلية»: استرداد ٣ مليون متر مربع و٦٨٨٠ فدان من أملاك وأراضى الدولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقي اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، تقريراً من غرفة العمليات وادارة الازمات بالوزارة حول جهود المحافظات خلال ال٤٨ ساعة الماضية فيما يخص تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية وتكليفات السيد رئيس مجلس الوزراء بشأن التعامل مع مخالفات البناء وإزالة التعديات على أراضى وأملاك الدولة والتصدي لمحاولات بعض المواطنين استغلال ظروف الدولة الحالية أثناء تطبيق الإجراءات الخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا .

وقال اللواء محمود شعراوي أن المحافظات نجحت فى استرداد ٣ مليون و١٦٨ ألف متر مربع من أملاك وأراضى الدولة و٦٨٨٠ فدان بعد التعدى عليها من بعض المواطنين خلال الفترة الماضية بمختلف المحافظات وإقامة مبانى وزراعتها واقامة أسوار عليها مستغلين الظروف التى تمر بها الدولة خلال الفترة الحالية أثناء تطبيق الإجراءات الخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا .

وأوضح وزير التنمية المحلية أن التقرير أشار إلى أن المحافظات نجحت بالتنسيق والتعاون مع مديريات الأمن وقوات إنفاذ القانون فى إزالة ٣٩٦ حالة تعدي بالبناء على أملاك الدولة ليصل إجمالى الإزالات إلى ٢٥٧٨ حالة ليصل ما تم استرداده حتي الان منذ تكليفات رئيس الجمهورية ٣ مليون متر و١٦٨ ألف متر مربع ، كما تم إزالة ١٣٥ حالة تعدي بالزراعة علي أراضى أملاك الدولة ليصل إجمالي الإزالات الي ٤٨٣ إزالة ليصل إجمالى الأفدنة المستردة بعد التعدي عليها من المواطنين بالزراعة حوالى ٦٨٨٠ فدان ، كما تم إزالة مخالفات للبناء المخالف والعشوائى على مساحة ٢٠٨ الف متر مربع خلال الفترة الماضية حتي اليوم الاثنين ، و١٠١٨ حالة إزالة لتعديات بالبناء علي ٣٩ فدان أرض زراعية ملكية خاصة للمواطنين ليصل إجمالى عدد الإزالات التى تم القيام بها حتى الآن إلى ٦٣٧٩ حالة إزالة على مساحة ١٥٣٩ فدان وذلك منذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء .

وأشاد اللواء محمود شعراوى بالجهود التى قامت بها المحافظات حتى الآن لإزالة كافة التعديات على أراضى أملاك الدولة والبناء المخالف ، وشدد وزير التنمية المحلية علي أهمية الاستمرار علي مدار اليوم الاثنين لعدم استغلال المواطنين لاجازم شم النسيم والتعدي علي أراضي واملاك الدولة وطالب شعراوي باستنفار كافة الأجهزة المعنية بالمحافظات لرصد جميع المخالفات خلال فترات الحظر وعلي مدار اليوم والتعامل معها بمنتهى الحزم والإزالة الفورية لها ، وإتخاذ الإجراءات القانونية الفورية في هذا الشأن .