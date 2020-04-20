شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة.. شواطئ مطروح خاوية في شم النسيم بسبب كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

للمرة الأولى في تاريخ محافظة مطروح تتحول الشواطئ في شم النسيم إلى شواطئ خالية من الزوار بسبب كوفيد ١٩ وذلك للمرة الأولى.

وبحسب بيان، يتابع اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، منذ صباح الإثنين تنفيذ جميع الإجراءات والقرارات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة خلال عيد شم النسيم بجميع مدن ومراكز المحافظة، مؤكدا التزام المواطنين بمطروح بجميع القرارات بجميع مدن ومراكز المحافظة.

وقام رؤساء المراكز والمدن بالتنسيق مع مراكز وأقسام الشرطة بالمرور كل في نطاقه على الشواطئ والقرى السياحية والمتنزهات والحدائق في نطاق المركز للتأكد من حظر جميع الأنشطة داخل القرى السياحية والتأكد من ارتداء جميع العاملين بالقرى للقفازات والكمامات ومنع التجمعات وغلق جميع الكافيهات والمطاعم بالقرى، وأيضًا رصد حركة الطرق السريعة ومدخل المدينة بوابة الرسوم وادي النطرون العلمين، وذلك ضمن الإجراءات والتدابير الوقائية المتخذة بنطاق المركز وذلك بالتنسيق مع قسم شرطة العلمين، وعدم وجود أي تجمعات للمواطنين حرصا على سلامتهم ومنع انتشار فيروس كورونا.