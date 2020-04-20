شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفرالشيخ ونائبه يتفقدان أعمال تمهيد ورصف شوارع حي شرق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، ونائبه عمرو البشبيشي، اليوم الإثنين، أعمال تمهيد ورصف شوارع حي شرق بمدينة كفرالشيخ، وربط شبكة الطرق الداخلية بالمدينة، بحضور اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ.

ووجه المحافظ بسرعة الإنتهاء من أعمال الرصف ومتابعتها ميدانياً على الطبيعة، مع تواجد الخدمة المرورية اللازمة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، موجهاً برفع جميع مخلفات الطريق أولاً بأول، وذلك لتسهيل حركة المرور ورفع المعاناة عن المواطنين، وذلك بأعلى معايير الأمان والجودة الهندسية.

كما وجه رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالحفاظ على الطرق التي تم رصفها والمتابعة الدائمة لها وعدم تكرار الأخطاء التي من شأنها الأضرار بطبقات الأسفلت مثل رش المياة، ورفع القمامة والمخلفات بالمعدات الثقيلة، التي تؤدى إلى تلف طبقات الأسفلت وإهدار الأموال التي تم إنفاقها على رصف هذه الطرق مما يعد إهدارا للمال العام.