شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الغربية يوقف تراخيص البناء لمدة 6 أشهر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أصدر الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، قرارًا بايقاف أية تراخيص بناء في كافة مدن وأحياء ومراكز المحافظة لمدة 6 أشهر، اعتبارا من 15 إبريل الجاري، وحتى 15 أكتوبر المقبل، تنفيذا للتوجيهات الصادرة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لمواجهة البناء المخالف والتعديات على أراضي وأملاك الدولة.
وأكد محافظ الغربية، على استمرار الأعمال في المشروعات القومية والتنموية ذات النفع العام، وكذلك استمرار العمل بالمشروعات الخدمية.
وقال المحافظ، إن سير وانتظام العمل في المشروعات القومية والخدمية في ظل أزمة كورونا، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك حرص الدولة للحفاظ على العمالة غير المنتظمة التي تعمل في منظومه البناء، وبما يعزز الخطوات الاستباقية للحفاظ على كافة العاملين في هذه المشروعات، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية للحفاظ على صحتهم.
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