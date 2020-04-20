شكرا لقرائتكم خبر عن السياحة والآثار للمصريين: احتفلوا بشم النسيم مثل الأجداد.. وابقوا فى المنزل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأت وزارة السياحة والآثار المصريين بعيد شم النسيم، والذى يعد من الأعياد التى احتفل بها الفراعنة، ودعت الوزارة المواطنين للبقاء فى المنزل أمنين والاحتفال على طريقة قدماء المصريين.

ونشرت هيئة تنشيط السياحة تغريدة عبر صفحتها بموقع تويتر تعرض صورا عن احتفال القدماء بشم النسيم وقالت: "القدماء المصريون كانوا بيحتفلوا بالربيع بنفس الطريقة اللي بنحتفل بيها اليوم، شم النسيم هو المهرجان اللي بنحتفل فيه ببداية الربيع، بناكل فيه الرنجة والفسيخ وبنلون البيض زي أجدادنا، تعالوا نستمتع بها كلنا السنة دي في البيت مع عائلاتنا".

وكانت وزارة السياحة والآثار عرضت فيلما عن كنوز الحضارة التى تمتلكها مصر، بالإضافة إلى المواقع السياحية المميزة فى البحر الأحمر وجنوب سيناء، على أنغام النشيد الوطنى وذلك السبت الماضى فى احتفالاتها بيوم التراث العالمى.

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وقدم الفيديو مشاهد مختلفة تعرض النسيج المتنوع للحضارة والثقافة المصرية من الريف إلى النوبة، وكذلك المعابد الفرعونية الخالدة فى الأقصر، والشواطئ الساحرة التى تحظى بشهرة عالمية، ووجوه مصرية متنوعة تكشف التنوع الثقافى للشعب المصرى.

وتم عرض الفيديو من خلال شاشات عرض فى سفح الأهرامات، حيث قامت الوزارة مساء اليوم بإنارة اهرامات الجيزة ضمن احتفالاتها بيوم التراث العالمى، حيث يبعث الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار من أمام الأهرامات برسالة للعالم أجمع فى هذه المناسبة.

وأضاءت واجهة الأهرامات برسالة تضامن موجّهة إلى شعوب العالم ضد جائحة فيروس كورونا المستجد وتجهيزا ليوم التراث العالمي، وفي إطار دعوة شعب مصر وشعوب العالم بالبقاء في المنزل وحماية أنفسهم من فيروس كورونا المستجد، وكتبت عبارات stay home stay safe، وكذلك تقديراً لجهود العاملين في مجال الرعاية الصحية والقائمين على حمايتنا ومكافحة الوباء العالمي.