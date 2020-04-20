شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. "النقل" تستعد لافتتاح مشروع طريق السويس / نفق أحمد حمدى بـ676 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد وزارة النقل لافتتاح خلال أيام أعمال تنفيذ مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق نفق الشهيد أحمد حمدي من كم 109 بطريق القاهرة/السويس الصحراوي حتى تقاطعه مع طريق المعاهدة بطول 24 كم، حيث تعمل شركة النيل العامة لإنشاء الطرق التابعة لوزارة النقل على إنهاء تنفيذ هذا المشروع بتكلفة 676 مليون جنيه.

وأكدت هيئة الطرق والكبارى أن نسبة تنفيذ مشروع الطريق بلغت حتى الآن 98.5٪ بعد تكثيف الأعمال خلال الفترة الماضية، ويعتبر المشروع أحد طرق المرحلة الثالثة للمشروع القومي للطرق الجارى تنفيذها بإجمالى أطوال 1300 كم.

وأضافت أن المشروع شمل تطوير الطريق الرئيسي ليصبح 3 حارات في كل اتجاه بعرض رصف 13.90 م وإنشاء طريق خدمة أسفلتي للشاحنات 2 حارة في كل اتجاه بعرض رصف 9.20 م كما شمل المشروع كوبري كم 109 والذي تم الانتهاء من تنفيذه.

وأشارت إلى أن المشروع سيساهم في تسهيل حركة الربط مع جنوب سيناء وتحقيق السيولة المرورية لحركة الشاحنات القادمة من المحاجر والموانئ البحرية وخدمة المجتمعات العمرانية الواقعة على طريق القاهرة- السويس.



طريق السويس/ نفق الشهيد أحمد حمدى

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