شكرا لقرائتكم خبر عن معاناة الرجالة فى الحظر.. اتعلمنا الطبخ وغسل السجاد وناقص نرضع العيال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرت كاميرا ”الخليج 365” لقاءات مع بعض المواطنين لمعرفة معاناة الرجال فى تلك الأيام التى نعيشها فى ظل تفشى فيروس كورونا حول العالم، حيث قال أحد المواطنين، إن معناته تتلخص فى أنه يجلس بجانب زوجته معظم الوقت الأمر الذى لم يكن يحدث من قبل.

وأكد آخر أن معاناته أصبحت فى راعيته لابنته الصغيرة التى يقوم بعمل كل شيء لها قائلا "بنتى بدأت أأكلها بدأت أغيرلها إلى فاضل غير أرضعها".

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وأضاف آخر، أن الحظر أجبره على تعلم جميع أعمال ربات البيوت من النساء مثل الطبيخ والغسيل والكوي.

فيما لفت أخر، إلى أنه قبل الحظر كان يذهب للمقاهى ويقابل أصدقائه ولكن منذ الحظر أصبح أسيرًا بالمنزل.