الداعية الحبيب الجفرى: لنستقبل رمضان بتجديد التوبة وإحياء روح المحبة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب الداعية الإسلامى الشيخ الحبيب على الجفرى، باستقبال شهر رمضان المبارك، بتجديد التوبة وإحياء روح المحبة والسماحة بين الحميع، وقال الجفرى، عبر حسابه على انستجرام: "لنستقبل رمضان بتجديد التوبة وإحياء روح المحبة والأخلاق والتراحم والسماحة فيما بيننا، ‏اللهم حقِّق وأعِن ووفِّق وتقبّل".





كان الداعية الإسلامى الحبيب على الجفرى، صرح مؤخرا بأن الحملة المغرضة لتعامل مصر مع انتشار فيروس كورونا، من خلال نشر الشائعات والأكاذيب المُسيِّسة لكارثة إنسانية، شاهد جديد يضاف إلى عشرات الشواهد على مدى قذارة أعداء هذا البلد العظيم.

وقال الجفرى، عبر حسابه بموقع تويتر: "الحملة المغرضة لتشويه تعامل مصر مع جائحة كورونا عبر نشر الشائعات والأكاذيب المُسيِّسة لكارثة إنسانية، على الرغم من ثناء منظمة الصحة العالمية، ما هى إلا شاهد جديد يُضاف إلى عشرات الشواهد على مدى قذارة أعداء هذا البلد العظيم وعِوزهم إلى المبادئ والأخلاق الدينية والإنسانية".

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وتابع الجفرى، إن الشماتة فى مصابى مرضى فيروس كورونا الجديد فى الصين، وتصويره على أنه انتقام إلهى للمعاملة العنصرية ضد شعب الإيجور، ليس سوى طرح عنصرى مريض لا صلة له بدين ولا أخلاق ولا آدمية، داعيا الله أن يمن بالشفاء على جميع المصابين بالفيروس.

وكتب الجفرى، عبر حسابه على تويتر: "الشماتة بمصابى مرض كورونا فى الصين، وتصويره على أنه انتقام إلهى للمعاملة العنصرية ضد شعب الإيغور؛ ليس سوى طرح عنصرى مريض لا صلة له بدين ولا أخلاق ولا آدمية، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفى مرضى "كورونا" فى الصين وفى كل مكان وأن يشفى كل مريض إنه لطيف بالعباد".